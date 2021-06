El portero del United se dirigió a e él con un mensaje claro: "es solo un gol, estate seguro". Todos los compañeros se acercaron tras el gol y no hubo uno que no le dedicara un palabras poniendo en alza el gran partido que hizo y cómo se sobrepuso a ese tropiezo.

Luis Enrique arropa a Unai Simón

Tras el partido y con el éxito obtenido, el seleccionador apoyó al guardameta. "El fútbol es un juego de errores. No he visto en mi carrera a ningún jugador que no cometa errores. Unai ha dado una lección, no solo para profesionales, sino para cualquier niño que quiera ser futbolista", valoró.