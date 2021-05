El Real Madrid, sin jugadores en la lista para la Eurocopa: primer precedente en toda su historia

Luis Enrique acaba de dar la lista de 24 jugadores que disputarán la Eurocopa 2020. En ella no se encuentra ni un solo jugador del Real Madrid , algo así no había sucedido nunca en una competición en la que jugará la selección española. No han sido convocados ninguno de los habituales en la selección ni Sergio Ramos, ni Carvajal, ni Asensio. Tampoco Nacho que ha jugado un gran final de temporada con su equipo.

Temporada Sobresaliente pero sin internacionales en la selección española

Zidane confirmó que la temporada del Real Madrid era de 9,5 si no se ganaba la Liga, pero esto no le ha servido a los jugadores españoles para ir convocados con el conjunto nacional. Es cierto que tanto Sergio Ramos como Dani Carvajal no han tenido nada de continuidad por la lesiones está temporada. Asensio ha sido titular en la mayoría de partidos pero no ha demostrado un alto rendimiento en ellos, solo ha anotado 7 goles y repartido 2 asistencias en 48 partidos que ha jugado durante toda la temporada.