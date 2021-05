Luis Enrique ha sido rotundo sobre su ausencia. El camero no tiene sitio ni renunciando España a dos plazas libres ni tampoco se le espera hasta el inicio de la competición el próximo día 14 de junio ante Suecia: “Es duro pero Ramos no ha podido competir desde enero. No ha sido fácil dejarlo afuera pero no ha entrenado en las condiciones necesarias”.