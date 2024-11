Edgar manda un mensaje fulminante a Lucía Sánchez: "No quiero seguir conociéndote, me voy con esta chica a Perú"

Edgar, el joven con el que tuvo su segundo encuentro, quiso dedicarle unas palabras y grabó un vídeo de lo más demoledor: “Soy una persona que vale diez, que vale oro. No te quiero seguir conociendo. Lo siento mucho pero no me gustaste” , empezaba diciendo.

Unas palabras ante las que Lucía Sánchez, como era de esperar, no se quedaba callada y respondía con un brutal zasca: “Ay, qué lástima. Me da mucha pena porque detrás me iba diciendo que le encantaba. Tengo un mensaje suyo de después de la cita, me escribió por Instagram”, apuntaba.