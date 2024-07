La actitud de Onur hace que Sebnem comience a sospechar de él: “¿Dónde está tu alianza?”

Pero esta parece que no es su única preocupación, Sebnem tiene claro que conseguir y conservar un marido como Onur consiste en dejar a un lado sus gustos e intereses y centrarse en complacerle a él . Aunque, desde la vuelta del inspector Mesut a su vida , parece que cada vez esto se le está haciendo más cuesta arriba y, es que guardar este oscuro secreto que esconde va completamente ligado a que este no descubra cuál es su verdadera identidad.

Pregunta con la que este se mostraba completamente nervioso, pero encontraba una excusa: "Con el calor se me hincharon los dedos y me la he quitado. No te preocupes". Pero a su vez, en su cabeza recordaba la realidad de esto, una mujer con la que ha comparte más que una amistad, con la que se ha besado. Algo de lo que Sebnem no tiene ni idea.