Con más pelo y algún retoque: el cambio físico que han dado los concursantes de 'La Casa Fuerte'

Leticia Sabater, ídola infantil y sin extensiones

Yola Berrocal, prometida y de morena

María Jesús Ruiz, la ‘miss’ más televisiva

Labrador y su tupé a prueba de todo

Oriana Marzoli, “pequeñita” y con el pelo oscuro

Antes de que se la conociera por su mítico ‘PinkiGloss’, Oriana Marzoli fue la pretendienta que no convenció del todo a Sergio Clar en 2012 por su estatura y su carácter naif. En sus inicios en ‘MyHyV’, la ahora concursante de ‘La Casa Fuerte’ llevaba el pelo más oscuro y apenas utilizaba maquillaje.

Iván González, con mechas y a lo loco

No cabe duda de que la actual ¿pareja? de Oriana Marzoli es uno de los que ha dado uno de los cambios de look más llamativos. Cuando fue pretendiente de Yanira en 2013 en ‘MyHyV’ llevaba el pelo cargadito de mechas de esas que se hacían con gorro, no llevaba barba y sus cejas estaban de lo más depiladas.