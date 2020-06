Mª Jesús Ruiz y Juani Garzón, en lo bueno y en lo malo: su primera entrevista juntas en Telecinco

Mª Jesús y Juani Garzón, juntas en Telecinco

Lo que no se esperaba es que a su entrevista en ‘Salsa Rosa’ se uniera por sorpresa su mediática madre, Juani Garzón, que, aunque había sido muy crítica con la relación de Dani y María Jesús, no dudó en apoyar a su hija en su decisión. Eso sí, no podía ocultar el miedo que tenía porque a su hija la volvieran a hacer daño: “Ella está entregadita con él”, aseguró.