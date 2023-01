La histórica 'venganza' de Marta López contra Emilio Lozano de 'GH 2': "Me debo a mi programa"

Marta López casi tuvo su 'carpeta' antes de ser la primera expulsada de 'GH 2'

En 'Crónicas Marcianas', Marta López dio una noticia bomba de Emilio Lozano

Jorge Berrocal, tras escuchar el bombazo que dio Marta: "Le acabas de hacer una gran put***"

La colaboradora de ‘Sálvame’ estuvo a punto de tener un romance con Emilio Lozano en la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, el salir la primera de ‘GH 2’ provocó que no dieran un paso más en su relación y que él se terminara enamorando de Eva Paz.

Con esta última, el madrileño terminó dándose el ‘sí, quiero’ en la primera boda de la historia de un reality show en España. Un enlace que fue el comienzo de una historia de amor que continuó fuera de la casa de ‘Gran Hermano’.

Un romance que se terminó en el año 2003 y de la cual nos enteramos gracias a una “revancha” de Marta López. Echamos la vista atrás para recordar cómo fue la histórica ‘venganza’ de la ex gran hermana.

Marta López dio un bombazo de Emilio Lozano ‘GH 2’

La mítica colaboradora de ‘Crónicas Marcianas’ dejó a todos sus compañeros boquiabiertos cuando dio una información que nadie se esperaba: “Emilio y Eva hace mucho tiempo que no están juntos y él ha dejado embarazada a una chica que se llama Marta”, declaró.

Una noticia bomba que revolucionó el plató más marciano de Telecinco y que no tardó en provocar reacciones. La primera fue de Jorge Berrocal; concursante de ‘GH 1’, ex de María José Galera y amigo de Emilio Lozano, que no dudó en cargar contra la ahora colaboradora de ‘Sálvame’.

“Lo que acabas de hacer es una gran put*** a Emilio. ¿Le tienes manía por algo? ¿Te estás vengando?”, preguntó. Marta López quiso defenderse y aseguró que ella solo estaba dando una noticia que le había llegado: “Me debo a mi programa”, afirmó.

La ex gran hermana aseguró que sí que tenía cosas en contra de Emilio Lozano, pero que ella no había dado aquella información para hacerle ningún mal: “Me he enterado de una noticia y lo he dicho. Él se ha metido con toda mi familia”, aclaró.

Jorge Berrocal aseguró que no tendría que haber contado esa información porque, al parecer, por aquel entonces, Emilio Lozano aún no había cortado su relación con Eva: “Le has dado la noticia a ella por la televisión”, aseguró el ex de María José Galera.

“Hay determinadas cosas que no deberías hacer”, dijo él, a lo que Marta López respondió con una pregunta: “¿Por qué, porque les estropeo una exclusiva…? (..) Todo el mundo sabe que ese matrimonio no ha funcionado nunca y por eso felicito que Emilio tenga un hijo”.