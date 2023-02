La gran tormenta está a punto de desatarse en el paraíso y los causantes no son otros que María Aguilar y David Vaquero, que han caído en la tentación y van a hacérselo pasar muy, pero que muy mal a Elena en la hoguera que veremos este lunes en ‘LIDLT 6’.

La soltera y el Ken de carne y hueso han protagonizado un brutal acercamiento, no han podido frenar sus instintos y ya se han dejado llevar. Ya han pasado cositas en Villa Playa, pero la cosa no ha hecho más que empezar.

Fue allí, en la mansión del amor, donde la ahora tentadora se dejó llevar de lo lindo con el ex de Rosario Matew. En aquella ocasión, no fue solo un beso, ya que ambos retozaron bajo las sábanas y llegaron hasta el final.

Todo ocurrió después de una fiesta en la que bailaron y donde se mostraron de lo más acaramelados. Álvaro Boix empezó a tontear al máximo con ella y le hizo la proposición de dormir juntos, algo a lo que ella no se negó.

Después de su noche de pasión, ambos comentaron la jugada con Nagore Robles en la mansión del amor. “Yo me lo pasé muy bien el viernes porque me liberé. Rompí la tensión y me dejé llevar”, explicó él.