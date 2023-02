La colaboradora de ‘Sálvame’ se entrevistó a sí misma en el año 2017 y dio unos titulares de lo más jugosos. Entre ellos, explicó cuál era su secreto para llevar tantos años casada con su marido… Y no, no era frecuentar locales de intercambio.

“Nunca he tenido ganas de tener un hijo. Es una decisión que tomé junto a mi pareja y no me he arrepentido ningún día”, declaró la que es una de las grandes protagonistas del cortijo de Jorge Javier Vázquez.