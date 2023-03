Hablamos de ‘Baila conmigo’, el ‘dating show’ que presentaba Nagore Robles en Cuatro y en el que vimos a Miriam Herrero convertirse en la candidata VIP de Álvaro Boix, amigo y compañero de Nico Craiu, ex de la joven.

Hay que decir que su paso por la mansión del amor fue bastante breve y que el ex de Rosario Matew no dudó en expulsarla a los pocos días de recibirla como pretendienta. Retrocedemos un año para recordar qué fue lo que ocurrió entre ellos.

Jéssica Pires y la ex de Nico Craiu fueron dos de las grandes protagonistas de la experiencia de Álvaro Boix en el programa de Nagore Robles. El ex de Rosario Matew quería rehacer su vida tras su ruptura y ellas formaron parte del elenco de pretendientas.

Miriam Herrero estaba dispuesta a todo y tenía muchas ganas de conocer al joven. Sin embargo, la cosa se torció con el paso de las semanas, cuando vieron que no tenían que cruzar la línea y continuar siendo amigos, como hasta ese momento.

Ella había tenido una relación intermitente con Nico Craiu, gran amigo de Álvaro Boix, y eso era algo que les frenaba y que les impedía avanzar dentro del programa de Nagore Robles. Por eso, el protagonista del programa no dudó en tomar una decisión.

Esta fue la explicación que la dio antes de expulsarla: “Por lo que sea, no hemos encajado. No la he visto cómoda en la casa, porque realmente yo la veía como una amiga”. Fue tras esas palabras cuando anunció que quería seguir conociendo a Pires.