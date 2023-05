Durante una discusión entre ellos, Asraf Beno decidió levantarse de la cama y marcharse de la habitación, dejando a Isa Pantoja con la palabra en la boca. Algo que a ella le dolió muchísimo, ya que sentía que su pareja no le estaba dando importancia.

Tras ese episodio, Isa Pantoja salió al jardín escopetada, llorando y en busca del consuelo de otra persona que no fuera su novio. Por suerte, se encontró con Samira Jalil en el camino, quien la escuchó y le tendió una mano amiga.

La hija de Isabel Pantoja estaba completamente destrozada, rota. Las lágrimas no cesaban y el llanto le impedía hablar con normalidad. “Estoy harta de los problemas de la gente y me quiero preocupar por mí una vez en la vida”, declaró.

Cuando Asraf Beno acudió a intentar solucionar la discusión, ella se terminó confesando, completamente destrozada: “Por una vez me sentía bien, me lo estoy pasando genial y tengo que discutir contigo. Es que no puedo porque eres la única persona que tengo”, aseguró.