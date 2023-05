La cosa empezó más o menos calmada, pero la temperatura de la conversación se fue caldeando a medida que iba avanzando la disputa. Los gritos empezaron a inundar el plató de ‘Sálvame’ y la ex de Chiquetete se deshizo en reproches con sus compañeros.

Raquel Bollo sentía que sus compañeros no se estaban portando bien con Luis Rollán y que tenían muy “mala baba” con él: “Os estáis portando asquerosamente”, declaró la amiga de Isabel Pantoja.

Estaba harta de que sus compañeros juzgaran a Luis Rollán e insinuaran que había vendido una exclusiva a espaldas de los invitados y, por eso, quiso mandar un mensaje a la audiencia: “El día que llore un compañero por una noticia, que se seque las lágrimas y que se defienda, porque yo no voy a defender a nadie”, declaró.

En medio de aquel huracán, la madre de Alma Bollo también dedicó unas palabras muy directas a Kiko Matamoros: “No te reconozco el cambio que has dado, no sé donde te has dejado el corazón, se te ha secado”, dijo.