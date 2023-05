Amor Romeira cuenta a quién va a votar en las elecciones: "He aprendido a ser hipócrita a nivel político"

"No me escondo a nivel político". Así de clara se ha mostrado Amor Romeira en una entrevista, en exclusiva, para Telecinco Outdoor. La canaria no ha tenido problema en contar cómo fue descubriendo la política y cómo fue variando su percepción de la misma conforme iba superando etapas vitales. Es algo con lo que cualquiera podría sentirse identificado, pero en el caso de Amor hubo un punto de inflexión: su paso por 'Gran Hermano'.