Podríamos estar ante la primera pareja oficial de ‘Gran Hermano VIP 8’. Una relación que, de consolidarse, no sería la única del hijo de Sara Montiel que transciende a los medios de comunicación. Damos un salto al pasado para recordar su ruptura más mediática.

En espacios como ‘A tu lado’, ‘Día a Día’ o ‘Salsa Rosa’, pudimos saber más detalles sobre el romance. Que ambos se conocían de toda la vida, Sara Montiel y el padre de la novia de Zeus eran amigos de siempre, pero no se enamoraron hasta tiempo después.

“Me sentó mal que me dejara por televisión”, declaró Paloma Jiménez, que aseguró que se sentía ‘utilizada’ y que Zeus Montiel podría haber aprovechado la relación para relanzar su carrera musical: “Si no, no tenía excusa para salir en pantalla”, dijo ella.