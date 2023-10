“En inteligencia no verbal, manipulativa, nos encontramos con una puntuación de 160”, decía la experta. “En memoria verbal saca una puntuación de diez, no tiene memoria, pero tiene una gran memoria visual”, apuntaba la psicóloga.

José Antonio Avilés estaba muy contento con el resultado, no podía ocultarlo, aunque no dudó en mandar un mensaje a sus compañeros: “La que me van a dar con la manipulación, habría preferido sacar un 87”, aseguró el colaborador, refiriéndose a que en la parte manipulativa había sacado la mejor nota. "Sois unos envidiosos, que tengo un 128", le dijo a sus compañeros.