Aquella fue la primera, pero no lo única. Después de sentarse en el plató de Javier Sardá, Laura Bozzo acudió a ‘Sábado Dolce Vita’, donde se sinceró sobre su faceta más romántica con Santi Acosta en el año 2006.

“Somos del mismo signo y del mismo día. Tenemos un carácter similar, aunque somos como el agua y el aceite. Cuando me agarra la locura, ella es mi calma y al revés”, aseguró el invitado en el programa de Santi Acosta.

Los colaboradores de ‘Sábado Dolce Vita’ lo querían saber todo sobre la relación y no dudaron en preguntar todos los detalles. Explicó que, el primer día que la conoció, era toda una desconocida para él, ya que nunca la había visto en televisión.

“Soy cantante y tenía un grupo de música. Nos invitaron a un programa en Perú y al bajar las escaleras del set la vi entrar. Se dio un flechazo”, explicó el artista. Ella, entre risas, aseguró: “En ese momento no me había operado y no estaba tan bien como ahora”, declaró.