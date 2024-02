No siempre ha triunfado el amor en la vida de Alba Casillas . En ‘La isla de las tentaciones’, la joven y Rober Aranda, su novio, decidieron marcharse de la mano del paraíso de Sandra Barneda y no dejarse tentar por los solteros de sus respectivas villas.

Los conflictos entre ellos eran diarios, ya que el joven no terminaba de fiarse de que ella estuviera en el programa de verdad y que tuviera sentimientos por él. Fueron las constantes desconfianzas las que provocaron que ella le diera un ultimátum.

“A mí me gusta, pero sé que aquí no le voy a conocer porque solo ve lo malo mío y eso le espanta. Llego y todo el día están sacándome cosas. El no confía en mí y lo sé”, declaró la participante de la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’.