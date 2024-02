Retrocedemos al pasado para recordar la lista de amores de la mujer que ahora se juega la expulsión en la casa de Guadalix de la Sierra y, también, los hombres con los que fue relacionada, pese a no haber tenido nada con ellos.

Durante ese tiempo, surgió la chispa con otro rostro muy conocido de ‘La isla de las tentaciones’. Nada más y nada menos que Gonzalo Montoya, con el que tuvo un idilio fugaz que no fue a más porque el ex de Susana Bicho no estaba preparado.