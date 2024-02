Tiempo atrás, una mujer había acudido al espacio de las noches de Jorge Javier Vázquez a contar que había tenido algo con el sobrino de María del Monte. Alba Muñoz se enteró en directo y, delante de cámaras, aseguró que no se creía la versión de la supuesta amante.

“Cuando vine al programa, vi las cosas más claras, se me cayó la venda (..) Que yo sepa, solo conozco al 100% esa infidelidad. Sé lo que se ha hablado y lo que me ha dicho gente que me ha llamado, pero, de yo cogerlo, esa fue la única vez”, apuntó.