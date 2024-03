Miguel, el soltero que ha 'desenmascarado' a Marieta: qué estudió y a qué se dedicaba antes de 'La isla de las tentaciones'

En 2019, estuvo conquistando a Jennifer Baldini , tenía veinte años y llegaba de Córdoba dispuesto a enamorarla. Nada más verlo, la tronista tuvo un flechazo con él y no dudó en aceptarlo como pretendiente, expulsando a los otros dos postulantes que llegaban junto a él.

La ex de Gianmarco Onestini se quedó sin palabras, muy sorprendida con su nuevo pretendiente, y, lejos de hacer un comentario sobre sus estudios o su trabajo, solo pudo opinar de la primera impresión que le había dado: “Qué mono” , aseguró.

A ella le encantaba y rostros del programa, como Kiko Jiménez, no tardaron en darse cuenta: “Estás irreconocible, estás atontada”, le dijo a Jennifer Baldini. A lo que ella respondió: “Es que cuando bajan chicos que me gustan me pongo más nerviosa”.