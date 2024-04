Pero eso no fue todo lo que se escuchó en los audios. Se podía escuchar como Paola Olmedo decía que su suegra “tenía mogollón de papada” y que la operación a la que se había sometido no había “quedado del todo bien”.

“A la mínima que no sea feliz en mi matrimonio, a mí no me ata nadie (..) Soy muy rencorosa, rencorosa a morir. Para estar mal, no estoy con una pareja. Cuando ya no tienes confianza, mal”, declaró Paola Olmedo.