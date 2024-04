“Dijo que no éramos novios desde hacía mes y medio y yo flipé” , afirmó en el canal de Mtmad. “Yo estaba dolida y muy enfadada. Estaba alucinando y no entendía absolutamente nada”, declaró, pues no sabía por qué su novio la negaba.

“Sé que cuando estaba conmigo se mensajeaba con ella. Creo que empezó con ella mientras estaba conmigo. Yo me enteré de que me estaba poniendo los cuernos con ella por la televisión”, aseguró la ahora novia de Mario González.

Para ella fue un completo shock, se quedó a cuadros y no dudó en ponerse en contacto con Adara Molinero para decirle lo que pensaba de aquella traición: “Le mandé un mensaje diciéndole que, si sabía que yo estaba con él, cómo me había podido hacer esto. Después la bloqueé y no le di tiempo a que me respondiera”, afirmó Claudia.