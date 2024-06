Buceando en la hemeroteca de Mediaset España, hemos hecho un hallazgo de lo más sorprendente y que tiene que ver con los novios de dos de las leyendas que ahora están participando en ‘Supervivientes All Stars’.

Casualidades de la vida, las parejas de dos de las estrellas de ‘Supervivientes All Stars’ estuvieron conociendo a una mujer muy conocida de la televisión y todo eso ocurrió en 2013, en un breve periodo de tiempo.

Nada más conocerla en persona, el ahora novio de Sofía Suescun no dudó en decirle lo mucho que le había gustado: “Has sido mi preferida. Ha habido mucho intercambio de miradas. Lo mejor ha sido tu olor, me has llamado mucho la atención”, le dijo.