Álex Ghita ha dado un gran paso en su vida al conocer a Adara Molinero y parece que, desde que está con ella, ha añadido un hábito que no tenía en el pasado… Algo que quedó patente en su reencuentro en el plató de ‘Supervivientes All Stars’.

El novio de la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ se dio a conocer en Telecinco en el año 2013 , cuando bajó las escaleras del programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para convertirse en pretendiente de Andrea Ferrari.

Después de recibir unas bonitas palabras de su madre en el programa de Emma García, Álex Ghita confesó que era incapaz de dar muestras de cariño: “Todo el mundo se esperaría que le diera un abrazo a mi madre, pero no me sale” , dijo.

La presentadora del programa del amor le pidió que pusiera “un poquito de sentimiento” y Rodica, la madre, declaró que su hijo no era de hacer esas cosas: “Ese es Álex, no es nada cariñoso”, declaró. “Es que me sale forzado”, apuntó él.