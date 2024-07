Las dos leyendas de ‘Supervivientes All Stars’ enfrentaron al ‘puente de la concordia’ en el ‘Tierra de nadie’ de Jorge Javier Vázquez y fue allí donde sacaron a relucir algunos trapos sucios del pasado.

La novia de Tony Spina tenía el corazón dividido entre la hija de Maite Galdeano y Suso Álvarez en ‘GH 16’. Era amiga tanto de uno como de otro, pero no dudó en condenar algunas actitudes del de Barcelona.

No entendía que jugara a dos bandas y que, mientras se abrazaba con Sofía Suescun, creándole ciertas esperanzas, estuviera tonteando con Raquel Lozano , algo que no dudó en decirle en más de una ocasión.

“Mi Sofi, de verdad te lo digo, eres un pibón y no me extraña nada que la envidia abunde, te lo digo de corazón (..) Ay, qué bonita eres, Sofi, no te aguanto”, le dijo, muy cariñosa. Unas palabras a las que la novia de Kiko Jiménez reaccionó diciendo: “Te amo”.