El motivo por el que Paola Olmedo conoció a Terelu Campos el mismo día de su boda con José María Almoguera

Buceando en la hemeroteca de Telecinco, hemos podido saber que la madre de Alejandra Rubio y la exnuera de Carmen Borrego no se conocieron hasta el día de su boda con José María Almoguera. Pero ¿cuál fue el motivo? ¡Salimos de dudas!

Al tiempo que Emma García aseguraba que no conocía a la nuera de Carmen Borrego, la madre de Alejandra Rubio declaró que ella tampoco había tenido el placer de coincidir con ella: “Yo no la conozco tampoco”.

En principio, la frase pasó desapercibida para algunos, hasta que Ana María Aldón repitió en voz alta lo que había dicho su compañera: “Que ha dicho que no la conoce” , declaró la diseñadora de moda.

Fue entonces cuando la tía de José María Almoguera tuvo que explicarse y contar el motivo real por el que todavía no conocía a la mujer que iba a contraer matrimonio con el que siempre fue “el niño” de sus ojos.

“No la conozco porque nuestros horarios de trabajo son muy complicados. José trabaja aquí el fin de semana (él formaba parte del equipo de ‘Viva la vida’) y yo he estado trabajando de lunes a domingo, por lo que es complicado”, dijo la tertuliana.

El resto de sus compañeros permanecieron atentos al discurso de Terelu Campos, pero no podían entender que no hubieran coincidido nunca, algo que ella intentó aclarar para que no quedaran dudas.