Antes de Edi y Violeta: quiénes fueron los primeros concursantes de la historia de 'GH' que se besaron en el jacuzzi

Pese a que hace unos días él no tenía muy claro si quería dar un paso más con la concursante, el empresario ha vencido sus miedos y no ha dudado en dar rienda suelta a la pasión (y a su lengua) entre vapores.

En sus aguas se sumergieron todos los participantes de ‘GH 4’ , pero no todos se dejaron llevar. A muchos no los vimos dar rienda suelta a la pasión, pero hubo un hombre que sí que aprovechó al máximo esa estancia de la casa.

Ella, que tenía sentimientos por Matías, no dudó en lanzarse a probar sus labios y él se apartó, algo que a ella le sorprendió: “¿Por qué me quitas la cara?”, dijo ella. “Yo no te la he quitado”, respondió él, lanzándose a besarla.