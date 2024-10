Aunque ahora sea un rostro de lo más mediático, José María Almoguera era en el pasado un hombre muy discreto y del que apenas se hablaba en televisión. No concedía exclusivas y solo era noticia cuando su abuela lo nombraba en televisión.

“Es un chico que hoy cumple 21 años, que se llama José María Almoguera Borrego, que es mi nieto. Te mando muchos besos, te quiero mucho”, dijo, visiblemente emocionada. “Siento no poder estar allí para hablar las velas de la tarta” , añadió.

Hay que decir que fue un momento muy bonito, pero no el único en el que se acordó de su nieto en televisión. Poco después, en un programa en el que se habló largo y tendido sobre los nietos de los famosos, su nombre volvió a salir a la luz.

“Quiero decir que, aunque no me llame por teléfono porque debe tener más pudor, yo tengo un nieto maravilloso, que es el mayor, y al que quiero mandar un beso muy grande por todas las alegrías que me ha dado en mi vida”, declaró.