Por su parte, Marta López afirmó que sufría de aracnofobia: “Me dan pánico las arañas. Cuando veo una moverse, me entra dolor en el pecho, me baja por el brazo izquierdo y tengo la sensación de que me va a dar un infarto”, aseguró.

“Fui al piso de unos amigos que vivían en un sexto, me asomé al balcón y, de repente, me dio un rollo estando ahí… Llega un momento en el que se convierte en una obsesión ”, apuntó en una charla con sus compañeros.

Algunos de ellos le recomendaron ir a terapia y ella explicó que ya lo había intentado: “He dejado de ir al psicólogo porque me he rayado, no he sido capaz, no es tan fácil”, aseguró la exparticipante de la decimotercera edición del concurso.