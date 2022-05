“Liarse, de liarse, no se han liado… Pero dos besos sí que se han dado, porque a mí me lo ha confirmado Isa. Se dieron dos picos y ella misma me lo ha dicho”, dijo Anuar Beno. Aquella información fue negada de inmediato por Aneth Acosta: “Yo no me lo creo porque no me lo ha contado a mí”, dijo ella.