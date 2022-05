Anuar Beno y Omar Montes se enfrentaron por Isa Pantoja

Anuar Beno negó tajantemente la información del extronista de ‘MyHyV’ y Omar Montes le rebatió, asegurando que, minutos antes, había escuchado cómo se lo confirmaba a Gustavo González: “Te he escuchado que se lo has dicho a él”, aseguró Omar Montes muy enfadado.

“Eres un embustero. ¿Para qué mientes? Estaba yo detrás y me he enterado. No quieras hacer el circo para quedar bien con Isabel”, sentenció Omar Montes. “Te he escuchado reconocer que os habéis liado. Tiras la piedra y escondes la mano”, dijo el cantante.