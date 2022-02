Isabel Pantoja se sentó en 'QTTF' en el año 2012 y entró en prisión en 2014

La tonadillera se sinceró como nunca con María Teresa Campos sobre su vida

Isabel Pantoja, en 2012: "Me siento condenada antes de ser juzgada"

El plató de ‘Qué tiempo tan feliz’ se vistió de gala hace justo una década para acoger una de las entrevistas más íntimas de Isabel Pantoja. Dos años antes de su entrada en prisión, la tonadillera se sentaba en el programa de María Teresa Campos y defendía su inocencia.

En aquel programa especial, Isabel Pantoja recibió varias sorpresas, habló de algunos de los aspectos más importantes, se abrió como nunca sobre su relación con Paquirri y confesó cuál era su actitud ante el proceso judicial que estaba por venir. Lo recordamos.

El emotivo discurso de Isabel Pantoja

La cantante se sentó en el plató de ‘QTTF’, el programa de fin de semana de María Teresa Campos, para abrirse como nunca en el mes de enero de 2012. Era noticia por estar relacionada con la Operación Malaya y su testimonio era de lo más esperado por la audiencia.

En aquella entrevista, Isabel Pantoja también habló de su historia de amor con Paquirri y aclaró, tajante, algunos rumores que se decían sobre su relación con él: “Yo di con un señor que me quería para casarse y que no tenía ninguna prisa en acostarse conmigo”, dijo, terminando así con algunas habladurías.

“Yo me quedé viuda con 27 años, perdí al amor de mi vida y por eso no me he vuelto a casar nunca (..) Seré la viuda de Francisco Rivera Pérez hasta que me muera”, afirmó. Y mirando a cámara, añadió: “Porque tengo que estar contigo, al ladito de él”, aseguró.

Cómo encaraba Isabel Pantoja el proceso judicial

Isabel Pantoja se confesó con María Teresa Campos y le contó cómo se encontraba antes de enfrentarse a todo lo que estaba por llegar: “Esto hay que vivirlo y lo asumo. No me asusta. Tengo a mis abogados y acataré lo que el juez tenga que decirme”, aseguró.

“Me siento condenada antes de ser juzgada. El poder mediático es muy grande, pero yo creo en la justicia y no quiero pensar que, aunque me haya condenado muchísima gente, eso influya en la justicia. Lo que tenga que pasar, pasará”, aseguró muy rotunda.

La presentadora de ‘QTTF’ le preguntó si había pensado lo que iba a decir en los tribunales e Isabel Pantoja respondió muy clara: “Cuando se dice la verdad, no tienes que pensar (..) Yo en cuarenta años de profesión no he tenido problemas con justicia, hasta que tuvo que pasar por mi camino”, afirmó.

“Yo soy inocente hasta que me demuestren que soy culpable. Yo no he tenido la presunción de inocencia en cinco años, afirmó Isabel Pantoja en su entrevista más íntima en el programa de María Teresa Campos.

La entrada de Isabel Pantoja en prisión