No era la primera vez que escuchábamos hablar de ellos, ya que Julen ya protagonizó un momento de los más emotivo con ellos cuando era tronista por primera vez en ‘MyHyV’. Fue en verano de 2015 cuando pusimos cara a sus padres y asistimos a una reconciliación que hizo que a más de uno se le saltaran las lágrimas.

El motivo del conflicto de Julen de la Guerra con sus padres

El ahora amigo de Sandra Pica aseguró que se había enfadado con sus padres y que se había ido de casa. Llevaba un mes sin verlos y sin ponerse en contacto con ellos y aseguró que el motivo era que su padre pensaba que se creía “alguien por salir en la tele”: “A veces no sabe decir las cosas y mi madre igual”, aseguró el tronista.

Al escuchar las palabras de su hijo, Raquel, la madre, no dudó en intervenir en ‘MyHyV’. Levantó el teléfono y explicó que las cosas se habían “sacado un poco de contexto”: “Lo que ha hecho Julen es un acto de rebeldía de los 18 años y él tiene que entender que somos sus padres”, explicó.

“Lo que no puede ser es que se vaya a trabajar a un bolo y luego se vaya a casa de unos amigos”, aseguró Raquel. Julen, al escuchar a su madre, no pudo evitar romperse y aseguró: "Mamá, yo no os quiero hacer daño".