Julen, sobre Sandra Pica: "Sí me gusta, yo la espero aquí y el tiempo dirá"

Hasta el domicilio del ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se desplaza Marta Riesco. Julen no se muerde la lengua al hablar de Sandra y si es él el culpable de la ruptura con Tom : "Yo creo que no, es una relación que estaba condenada a que se acabara".

Después de que Diego afirmara que tuvo un acercamiento con Sandra Pica, Julen explica a Marta Riesco que "lo único que he hecho es quedar con ella para pasármelo bien" . Sobre si ha habido algo más que conversaciones, Julen dice: " No, han habido buenos momentos cuando conoces a alguien ".

"Si me preguntas si me gusta Sandra te digo que sí, porque es una chica que es guapa, sabe hablar, me hace pasármelo bien... pues siempre me va a gustar", confiesa Julen.