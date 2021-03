Lola se siente cada vez más sola y es una imagen que nos recuerda mucho a su etapa como pretendienta en ‘MyHyV’. En aquella ocasión se mostró muy guerrera, dejó claro que no se llevaba bien con ninguna de sus rivales y que su objetivo en el programa del amor no era precisamente hacer amigas.

El primer enfrentamiento de Lola 'LIDLT 3' en televisión

Lola no engañó a nadie en su primer día como pretendienta en el programa del amor por excelencia y aseguró que ella en general no solía “conectar” con las chicas. Algo que dejó claro en su debut en ‘MyHyV’, cuando protagonizó una discusión con una de sus rivales.

El primer beso de Lola desató un huracán en ‘MyHyV’

Lola se besó con Diego por primera vez en su segunda cita y ese acercamiento levantó muchas ampollas en plató. Al resto de pretendientas no les sentó nada bien y Melani Soler no dudó en atacar a su principal rival: “Es una mosquita muerta”, aseguró.

La provocación de Lola a las pretendientas de Diego

Al ver esas palabras de Lola, Melani Soler no tardó en lanzar un ataque a su rival: “Tú no vas a estar a mi nivel ni aunque crezcas; no te pareces a mí en nada y de cabeza eres una niñata”, dijo la principal enemiga de la ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’.

“Menos mal que no me parezco a ti ni en altura, ni pelo, ni vestimenta, ni cabeza… porque, chica, dejas mucho que desear”, aseguró Lola. “A mí no me hace falta quitarme la ropa para que me conozcan”, dijo la actual novia de Diego en un enfrentamiento de lo más tenso.