La terapia de choque de Luis Rollán: habló de sus fobias y se enfrentó a ellas en 'Sábado Deluxe'

En ese vídeo podía verse a un hombre atrapado y pidiendo auxilio, algo que removió bastante al invitado de ‘Sábado Deluxe’, que confesó: “Tengo fobia a los espacios muy pequeños y cerrados. Me agobian, me ponen nervioso y me superan”, explicó Luis Rollán, para quien estar en 'La Caja' era todo un reto.