Luis Rollán se casó con Alejo Pascual en el mes de junio de 2011

El colaborador de 'Sálvame' fue sospechoso de haber traicionado a sus amigos el día de su boda

Kiko Hernández y Matamoros aseguraron que había pactado una exclusiva a espaldas de sus invitados

La polémica salpicó a Luis Rollán hace justo una década. El concursante que ahora ha sido señalado por Julen de la Guerra como traidor, por su nominación a Sandra Pica en ‘Secret Story’, fue hace diez años protagonista de una situación de lo más agridulce.

Tan solo dos días después de contraer matrimonio con Alejo Pascual en una espectacular boda en el mes de junio de 2011, el colaborador de ‘Sálvame’ tuvo que hacer frente a una serie de acusaciones que ensombrecieron el que había sido uno de los días más felices de su vida.

Como en ‘Secret Story’, por 2011 la sombra de la traición también acechó al ahora habitante de la casa de los secretos. Echamos la vista atrás para recordar cuál fue la noticia que fastidió el viaje de novios a la por entonces pareja.

La espectacular boda de Luis Rollán y Alejo Pascual

Luis Rollán se dio el ‘Sí, quiero’ en Barcelona en el mes de junio de 2011 y lo hizo rodeado de amigos, familiares y gente muy famosa. Entre los invitados se encontraban rostros tan conocidos como Eva González, Marta López, Toñi Salazar o Terelu Campos.

Además, el ahora habitante de la casa de ‘Secret Story’ contó con cuatro testigos de excepción: Ana Obregón, María Pineda, Raquel Bollo e Isabel Pantoja. Todo salió a las mil maravillas aquella noche y nada hacía presagiar lo que ocurriría tan solo dos días después.

La polémica que salpicó la boda de Luis Rollán

Tan solo 48 horas después de la ceremonia, estalló la polémica en el plató de ‘Sálvame’ y los encargados de hacer detonar el bombazo no fueron otros que Kiko Hernández y Matamoros. Los componentes del ‘Eje del Mal’ aseguraron que Luis Rollán había vendido una exclusiva, con fotos de todos los invitados famosos y sin que ellos lo supieran.

Aquella noticia pilló a todos por sorpresa, hasta a Terelu Campos, que estaba presente en ‘Sálvame’ el día que los Kikos contaron esa información. Quien tampoco se esperaba aquello era Isabel Pantoja, que supuestamente estaba muy enfadada con su amigo.

“Una amiga de Isabel Pantoja me ha dicho que se ha enterado por nosotros de la exclusiva de Luis Rollán y de que van a salir mañana las fotos en una revista (..) Ella asegura que no sabía de la existencia de ese reportaje ni de la exclusiva”, aseguró Kiko Hernández.

Sin duda alguna, la boda de Luis Rollán era un evento muy jugoso para las revistas más conocidas de nuestro país, ya que el nivel de famosos que acudieron era muy top. Pero ¿había traicionado realmente a sus amigos por un puñado de euros? Él mismo lo aclaró todo.

La versión que Luis Rollán dio en ‘Sálvame’

El ahora concursante de ‘Secret Story’, que estaba de luna de miel en Cerdeña, llamó muy enfadado a ‘Sálvame’ para contar cuál era su versión de los hechos. Aseguró que lo que se estaban diciendo eran “barbaridades” y que él no había traicionado a nadie.

“Yo no he matado a nadie, no he engañado a nadie, no he defraudado a nadie y no he vendido nada en mi vida”, aseguró el colaborador muy enfadado en una llamada al programa de Jorge Javier Vázquez. Además, aclaró que su boda la habían pagado él y su marido.

En la boda de Luis Rollán había retratistas sacando fotografías a los invitados y se sospechaba que esas imágenes eran las que habían sido vendidas a la prensa, algo que el mismo novio aclaró: “Yo contraté a dos fotógrafas porque quiero dar un CD con fotos a todos mis amigos, para que tengan un recuerdo de mi boda”, explicó.

Luis Rollán aseguró que esas fotos no estaban destinadas, ni mucho menos, a aparecer en ningún reportaje ni publicación y aclaró que Isabel Pantoja no estaba enfadada con él, porque no se había producido ninguna traición: “Yo no he engañado a nadie”, aclaró.

Lo que sí es cierto es que, días después de la ceremonia, una conocida revista publicó unas fotografías de Isabel Pantoja bailando en la boda de Luis Rollán. Eso sí, el colaborador de ‘Sálvame’ aseguró que él no tenía nada que ver con ellas.