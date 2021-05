El origen del enfrentamiento de Lydia Lozano y Raquel Bollo

Lydia Lozano y Raquel Bollo se enfrentaron en ‘Sábado Deluxe’

“Hay que tener compañerismo y tú no eres compañera. Cuando has estado con el tema Ylenia, te hemos defendido y tú aprovechas a la mínima para meterme la puntillita y meter el dedo en la llaga”, afirmó Raquel Bollo al encontrarse con la colaboradora de ‘Sálvame’ en 2011.

La amiga de Isabel Pantoja estaba muy enfadada por los comentarios de su compañera y no lo ocultó en ningún momento: “Yo he discutido contigo igual que con Mila, pero prefiero veinte ‘Milas’ que van de frente (…) Pusiste en duda que me hubiera liado con Julián Muñoz y lo de que has visto ‘cosas peores’ es un comentario que sobra”, declaró.