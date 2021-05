Su amistad viene de lejos, ya que ambas forjaron un bonito vínculo cuando coincidieron trabajando en el programa ‘Hable con ellas’. Allí no eran solo dos de las cinco presentadoras, ya que también les unía el hecho de que eran dos de los personajes más mediáticos del momento.

Rocío Carrasco y Alba Carrillo, protagonistas en ‘Hable con ellas’

La complicidad de Alba Carrillo y Rocío Carrasco

En el estreno de la nueva temporada de ‘Hable con ellas’ en Telecinco, Alba Carrillo y Rocío Carrasco nos dejaron ver la complicidad que existía entre ellas. El primer atisbo lo vimos con el zasca que la ex de Feliciano López le dio, entre risas, a su compañera.

“Vengo a tope con la entrevista más esperada. No te rías tanto que no es la tuya, es la mía, que yo iba antes”, dijo Alba Carrillo en los primeros minutos de programa. Rocío Carrasco, al escuchar las palabras de su compañera, no pudo evitar echarse a reír.