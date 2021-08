La madrileña se dio a conocer a la audiencia de ‘MyHyV’ en abril del año 2010 y lo hizo como una de las aspirantes a convertirse en compañera de trono de Samira Jalil. No fue una carrera fácil, ya que tuvo que enfrentarse a pretendientas míticas como Silvia Sicilia, que también era una de las candidatas a tener su propio reinado en el programa del amor.

Después de varias pruebas y tras enamorar a la audiencia y colaboradores del programa, Emma García fue la encargada de anunciar que Maite Gallego era la persona que iba a ocupar el trono de ‘MyHyV’. La nueva tronista no pudo controlar la emoción y rompió a llorar de alegría.

Al escuchar aquella información, Maite no pudo evitar estallar contra Iván y confesó lo que sentía realmente: “Si yo fui a esa casa fue porque estaba loca por ti”, dijo. “Nunca jamás he tenido nada fuera del programa con él”, aclaró la tronista, que aseguró que no se habían dado ni un solo beso.