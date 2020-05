Samira fue expulsada de 'MyH' por saltarse las normas con un tronista: "Nos dimos dos picos"

Su debut en el trono de 'MyHyV'

Expulsada por una confidencia

El extronista explicó que él no había perseguido a Samira, sino que fue ella la que “empezó el tonteo”. Además, en su intervención telefónica, Víctor comentó que no habían sido dos picos, sino que ellos se habían dado “dos muerdos”.

Samira no paraba de llorar, pero no terminaba de entender que sin pretendientes no podía continuar sentada en el trono. Estuvo dudando durante bastante tiempo, intentando defender con uñas y dientes su permanencia en el programa, hasta que Emma García fue de lo más directa con ella: “Yo creo que el trono tiene que estar vacío”, dijo la presentadora.