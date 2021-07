Al deducir, por las pistas, que una de las concursantes de la ‘Sálvame Snow Week’ iba a ser Laura Fa, María Patiño no dudó en dar su opinión más sincera sobre ella: “Es una mujer que no tiene pelos en la lengua, que dice lo que piensa, que no tiene amigos en esta profesión y menos en este programa”, dijo la ahora presentadora de ‘Socialité’.

“Laura Fa tiene una cosa muy positiva y que yo he perdido a la hora de tratar con mis compañeros. Ella vive nuestro mundo con mucha distancia”, continuó María Patiño. “Se nota que no tiene amigos y que lo vive de otra manera”, añadió la presentadora de ‘Socialité’.

“María quiso decir que no me caso con nadie. Amigos, tengo muchos amigos, pero sí que es verdad que no tengo nada que callarme de nadie, porque no debo nada a nadie. Si tengo que decir que Anabel Pantoja me parece algo, no tengo problema en decirlo”, aseguró.