El pasado musical de Hugo Castejón, a análisis: de sus bailes a sus letras con mensaje

Aunque desesperen a Mila Ximénez, no cabe duda de que los bailes y cantes de Hugo Castejón se han convertido en un auténtico ‘hit’ de la séptima edición de ‘GH VIP’. Cada vez que suena la música no puede evitar mover su cuello, aunque eso suponga poner en peligro su salud cervical. En ‘Unplugged’ queremos recordarte que no es la primera vez que le vemos desplegar su faceta artística en Telecinco y que, desde que hizo su debut en 2014, no ha parado de estimular nuestros oídos con temazos de lo más bailables. ¡Analizamos su don!