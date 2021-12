Josué Bernal se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’, pero hay que recordar que poner a prueba su relación con Zoe Mba Bayona en el paraíso no es su primera experiencia televisiva.

El malagueño se dio a conocer en el año 2020 en ‘MyHyV’ y no necesitó hacer carrera como pretendiente para tener su propio reinado, ya que su casting fue suficiente para conquistar al equipo del programa del amor, que decidió sentarle directamente en el trono.

Los dos tronistas masculinos elegidos para ocupar los nuevos tronos fueron Alejandro Bernardos, expretendiente de Carmen Saavedra y Josué Bernal, un joven anónimo que no tenía experiencia en televisión y que llegaba con ganas de enamorarse.

A sus 25 años, el tronista explicó en su casting que era un chico que practicaba “muchísimos deportes extremos”, que estaba “opositando para bombero” y se definía a sí mismo como una persona “optimista, con buena energía y vibraciones”. Por aquel entonces no tenía el pelo azul y lucía un melenón de lo más tupido. ¡Estaba irreconocible!

En su prueba para ocupar el trono de ‘MyHyV’ explicó que, para enamorarse, era “un poquillo especial”: “Cuando me enamoro, lo hago de verdad y soy una persona leal. No soy el típico que va detrás de una chica. Me dan más miedo las mujeres que los deportes”, confesó.