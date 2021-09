El que fuera uno de los trillizos de ‘El Revientaprecios’ no ha dudado en hablar alto y claro dentro de la casa sobre los motivos por los que no soporta a Isabel Rábago y a Miguel Ángel Nicolás, con los que trabajó hace años en la sección ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’.

Un pequeño momento de tensión que no se salió de tono, ni mucho menos, pero que sí dejó claro que ambos tenían opiniones muy diferentes y que no estaban dispuestos a callarse. En aquella ocasión, Miguel Frigenti no puede decir que no tuvo apoyo, ya que Miguel Ángel Nicolás no dudó en tenderle la mano y se puso de su lado en el debate.