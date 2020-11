Él solo tenía ojos para Raquel y Saray, pero eso no fue ningún obstáculo para la ahora concursante de ‘La Casa Fuerte’ y las otras dos tentadoras, que no dudaron en darlo todo para salir de la mano del tete más famoso de Telecinco.

El debut de Samira Jalil en ‘MyHyV’ hace diez años

La final de Rafa Mora ya tenía fecha cuando Samira Jalil bajó las escaleras del dating show más longevo de Mediaset en febrero de 2010. El 3 de marzo, el tronista iba a elegir entre Saray y Raquel, pero eso no asustó ni lo más mínimo al grupo de valientes que llegaron para desestabilizar el trono del valenciano.

La primera cita de Samira y Rafa Mora en ‘MyHyV’

Lanzaron alguna que otra bola y, entre bolo y bolo, Samira le explicó que iba a hacer “todo lo posible para terminar con él”: “Nunca es tarde para luchar por alguien”, dijo la pretendienta. Él, aunque dejando claro que tenía “las ideas muy claras con Raquel y con Saray” , no dudó en decirle a la argentina que le parecía una chica “guapísima”.

Enfrentada desde el primer día con Raquel, la favorita de Rafa

Samira no tenía mucho que hacer con Rafa Mora y Raquel no dudó en recordárselo en varias ocasiones. Ambas se enfrentaban en plató cada vez que se veían y protagonizaban algunos encontronazos de lo más tensos, en los que dejaban claro que no les faltaba carácter.