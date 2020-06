Con 25 años y sacando pecho: Labrador debutó como pretendiente en 'MyH' en 2012

Labrador, dispuesto a enamorar a Laura Barcelona

Aunque era su primera vez en Telecinco, el pretendiente dejó claro que llegaba con mucha seguridad en sí mismo y no borró la sonrisa de su cara en ningún momento. Por aquel entonces, Labrador llevaba un look muy distinto al que luce ahora y, en vez de peinarse hacia un lado, ponía tieso su pelo a golpe de secador y laca.

En el terreno del amor, a Labrador no le habían ido muy bien las cosas. El pretendiente le contó a Laura Barcelona que lo había dejado con una chica con la que “llevaba varios años”, que su casting lo había hecho un año y medio antes de su debut y que había decidido pretender a la catalana porque era la que más le había gustado: “Mamen no me gusta para nada”, dijo labrador refiriéndose a la compañera de trono de Laura.