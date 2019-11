Leo Cámara eligió en su final de 'MyH' tras una discusión hace seis años: "Me duele en el alma"

Un duro enfrentamiento entre sus chicas

La tensión vivida en el encuentro se trasladó al plató y las dos protagonistas de la disputa intentaron aclarar que era aquello que había hecho que estallaran de aquella forma. Después de eso, Leo Cámara tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera televisiva. Se dirigió a cada una de ellas y no dudó en dedicarles unas bonitas palabras, que parecían de despedida. Todas ellas le miraban con lágrimas en los ojos y, aunque eran conscientes de que podían no ser elegidas, no podían evitar ser de lo más cariñosas con él.

La decisión de Leo

“Creo que sería engañarme a mí mismo y a vosotras. La decisión que he tomado es que no puedo irme con ninguna. Lo siento”, dijo el tronista, mientras que sus chicas se lanzaban a sus brazos para consolarlo, “Me duele en el alma”, añadía. A él le dolía en el alma, pero Liz Emiliano no dudaba en decirle que lo iba a quer “igual” y que no se preocupara por nada. Él estaba destrozado, había hecho lo que había podido, pero no podía engañar ni a su cabeza ni a su corazón, por lo que prefirió marcharse igual que había venido. Eso sí, las palabras de cariño, tanto de pretendientas como de Emma García, no faltaron en aquella mañana.