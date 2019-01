El “hijo de La Bollo” no es el único: Maite ya intentó ganar ‘la pela’ con Amador Mohedano

¿Es capaz Maite Galdeano de hacer cualquier cosa por aparecer en televisión? Raquel Bollo mostró el pasado lunes un audio en el que incitaba a Sofía Suescun a tener una relación con su hijo para estar en la tele “cada dos por tres” y en ‘Unplugged’ queremos recordarte que este no es su primer escándalo… ¡En 2016 intentó enamorar a Amador Mohedano!

Según explicó Maite Galdeano en ‘Sálvame’, su historia de amor comenzó con una llamada de teléfono en la que ella le proponía irse a vivir a Chipiona para estar cerca de él. Suena de ensueño, ¿verdad? Pues según su versión, al ex de Rosa Benito también le había parecido una “bonita idea” el pasar unos días juntos comiendo “pescaítos” y paseando a los perros.

A Maite le brillaban los ojos cuando hablaba de Amador, ¡estaba pletórica! Pero, como en todos los cuentos, nuestra protagonista tuvo que hacer frente a una serie de obstáculos… Entre ellos, Jacqueline, la pareja de nuestro Romeo particular, que no dudó en mandar un dardo telefónico a la madre de Sofía: “Él no quiere escuchar hablar de usted”.